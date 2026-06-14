女性ボーカルグループ「Little Glee Monster（リトグリ）」が14日、公式サイトを更新。メンバーの結海（22）が体調不良のためこの日のリリースイベントを欠席することを発表した。リトグリは11日にMAYU（26）が体調不良により活動を休止すると発表したばかりだった。

「【ご案内】 結海 6月14日（日）リリースイベント欠席のお知らせ」と題してサイトを更新。「いつもLittle Glee Monsterを応援いただき、誠にありがとうございます。メンバーの結海ですが、体調が万全な状態ではなく本人の回復を優先させるために、本日開催の「一輪/Pages」/「Pages/一輪」発売記念リリースイベント（東京都：タワーレコード渋谷店）に関しましては、欠席とさせていただく判断をさせていただきました」と発表した。

イベントは結海以外のメンバー4人で開催するという。「直前のお知らせとなり、楽しみにしていただいた皆様におかれましては誠に申し訳ございません」と謝罪した。

中止となっていた10日のイベントとこの日開催のイベントの結海の特典券を持っている観客への対応が案内された。

結海は自身のX（旧ツイッター）で「ごめんね また笑顔で会おう」とファンに呼びかけた。

リトグリは10日に「本人の体調回復を最優先に考え、医師の助言も踏まえたうえで、MAYUは一定期間、活動を休止させていただくこととなりました」とMAYUの活動の一時休止を発表していた。