ボートレース江戸川の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第13戦」は、14日に予選4日目が終了。15日、5日目の11、12Rで行われる準優勝戦出場メンバーが決定した。

水谷理人（23＝香川）は、1回乗りの7Rを3コースから力強く捲り切って快勝。得点率は8・00まで上昇して、準優勝戦ベスト12入り一番乗りを決めた。

「足は普通なんですけど、今のレースはグリップ感が良かった。体感は悪くても、出足も進んではいました。やってもプロペラ調整だけですね。バランス良く上積みできればと思います」と、納得ではなくても、準優勝戦でも勝負になる舟足は引き出してきた。

江戸川は前回（昨年12月のルーキーシリーズ）を含めて過去に2度、優勝戦に進出している。「水面が好みとは言えないけど、結果を残せているし得意です」。刻一刻とコンディションが変わる難水面を、手の内に入れている。

準優勝戦は11R3号艇（前半の一般戦は2R4号艇）になった。「3か4なら3枠の方がいい」と理想の枠番に収まった。スピードターンを繰り出して、優勝戦へ名乗りを上げる。