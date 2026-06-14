2児の母・石川梨華、ボリューム満点「チャーミング丼」公開「魅惑の組み合わせ」「間違いなく美味しい」の声
【モデルプレス＝2026/06/14】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が6月12日、自身のInstagramを更新。昼食を披露し、話題となっている。
【写真】2児の母・41歳元モー娘。「箸置きまでこだわってて素敵」目玉焼き＆ウインナー丼メインの昼食
石川は「お昼ごはん何食べたんだろう？」とつづり、昼食を公開。「かなりお久しぶりなチャーミング丼と納豆 安定の美味さ」と続け、石川のInstagramに度々登場している、ご飯の上に卵焼きとソーセージが乗った「チャーミング丼」と納豆が並んだショットを披露した。また「今日も朝からずっと活動してたのでこれを食べたのはたぶん9時くらい！お腹空いたー！」ともコメントしている。
この投稿にファンからは「箸置きまでこだわってて素敵」「魅惑の組み合わせ」「チャーミング丼と言えばこれ！」「間違いなく美味しい」「素晴らしい丼」などといった声が寄せられている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母・41歳元モー娘。「箸置きまでこだわってて素敵」目玉焼き＆ウインナー丼メインの昼食
◆石川梨華、昼食の丼公開
石川は「お昼ごはん何食べたんだろう？」とつづり、昼食を公開。「かなりお久しぶりなチャーミング丼と納豆 安定の美味さ」と続け、石川のInstagramに度々登場している、ご飯の上に卵焼きとソーセージが乗った「チャーミング丼」と納豆が並んだショットを披露した。また「今日も朝からずっと活動してたのでこれを食べたのはたぶん9時くらい！お腹空いたー！」ともコメントしている。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿にファンからは「箸置きまでこだわってて素敵」「魅惑の組み合わせ」「チャーミング丼と言えばこれ！」「間違いなく美味しい」「素晴らしい丼」などといった声が寄せられている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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