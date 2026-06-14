YouTuber・中町JP、逞しい筋肉際立つハワイのジムショット公開「肉体美に目を奪われる」「ストイックに鍛えてて格好いい」の声
【モデルプレス＝2026/06/14】YouTuber・中町兄妹の兄・中町JPが6月11日、自身のInstagramを更新。家族旅行で訪れたハワイでの写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】人気YouTuber兄妹の兄「胸板や腕の逞しさに驚いた」ハワイのジムショット
JPは「家族旅行inハワイ楽しかった」とつづり、ハワイで撮影した写真を複数枚公開。美しい風景や、食べ物、妹・綾の姿に加え、現地のトレーニングジムで撮影した自撮りショットも公開した。黒いタンクトップにハーフパンツ、サングラス姿で鍛え上げられた筋肉が際立っている。
さらに「もう動画見ました？楽しい動画になってるしオススメスポットも沢山行ったから見てね」と呼びかけている。
この投稿に、ファンからは「筋肉の仕上がりがすごい」「ハワイでもストイックに鍛えてて格好いい」「胸板や腕の逞しさに驚いた」「引き締まったスタイルに憧れる」「日頃のトレーニングの成果」「肉体美に目を奪われる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気YouTuber兄妹の兄「胸板や腕の逞しさに驚いた」ハワイのジムショット
◆中町JP、逞しい筋肉が際立つトレーニングショット公開
JPは「家族旅行inハワイ楽しかった」とつづり、ハワイで撮影した写真を複数枚公開。美しい風景や、食べ物、妹・綾の姿に加え、現地のトレーニングジムで撮影した自撮りショットも公開した。黒いタンクトップにハーフパンツ、サングラス姿で鍛え上げられた筋肉が際立っている。
◆中町JPの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「筋肉の仕上がりがすごい」「ハワイでもストイックに鍛えてて格好いい」「胸板や腕の逞しさに驚いた」「引き締まったスタイルに憧れる」「日頃のトレーニングの成果」「肉体美に目を奪われる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】