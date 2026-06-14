◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム５―９中日（１４日・エスコンフィールド）

日本ハムは１４日、中日との乱打戦に敗れ連勝は９でストップ。再びリーグ４位に転落した。交流戦では首位ソフトバンクが敗れたため首位との０・５差をキープし、他力ながら交流戦Ｖの可能性は残った。「６番・三塁」でスタメン出場したドラ３ルーキー・大塚瑠晏（るあん）内野手（２２）は、６回に１点差に迫る右越え４号ソロ。直近の出場５戦で３発と、存在感を高めている。

打球がスタンドに飛び込むと、大塚は右腕を上げて拳を握り、振り下ろした。２点を追う６回、先頭で打席に入ると中日先発・涌井の１４５キロを捉えた。直近の出場５試合で３発目となる右越え４号ソロ。続く万波との連弾で一時同点となり、「力みなく、しっかり振り抜けたおかげで、最高の結果になってくれました」と胸を張った。

想定以上の結果にも、浮かれることはない。早くも４発だが「自分は強く振っていくことが持ち味なので、それが思った以上にいい結果になっている。自信にしつつ、ホームランバッターではないと思うので、チャンスで一本打てるように頑張りたい」。新庄監督も「打席に立ったときの雰囲気もあるし、しっかり振ってくれる」と高評価し、出場機会につながっている。

独自の新ポーズもお披露目した。４回に左前打を放った際、ベンチの清宮幸と麺をすするポーズを見せた。選手会長の清宮幸に相談し、一緒に考案。「自分ちはそば屋ですし、清宮さんだったらうどんなんで」。母の実家がそば店の大塚と、父がＦビレッジにも玄米うどん店を出店する清宮幸。麺つながりで考案したポーズを、本塁打の際にはベンチ前で派手に披露した。

チームの連勝は９でストップ。リーグ４位に転落したが、交流戦は他力ながら優勝の可能性を残した。「交流戦残り１試合で、その優勝はもちろんなんですけど、最終的にリーグ優勝が目標だと思うので、そこにつなげられるように勝ちにこだわってやっていきたい」。ルーキーらしい勢いで、新庄監督に初タイトルをプレゼントする。（山口 泰史）