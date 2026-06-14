タレントの三田寛子（60）が14日、自身のインスタグラムを更新。5月30日に行われた長男の歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）の結婚披露宴の会場選びの秘話を明かした。

三田は披露宴での自身と夫・中村芝翫との2ショットなどを投稿し「披露宴から二週間たち 最後の仕事をしにニューオータニへ行きました」と書き始め「思えば最初は都内には素晴らしいホテルがあり迷いました 結婚の話がでてからHPから亡き母の名で申し込み都内のホテルのウエディングサロンをまわって見学をして説明を受け 息子娘と母2人の4人でまわりました 名前は伏せて私はマスクとメガネでちょっと低めの声で怪しい雰囲気を醸しだしながら笑」と、偽名＆変装をして見学を続けたとつづった。

さらに「結局オータニでやりたいと本人たちの心が決まってから正しく名のり偽名を謝りそこからのスタートでした」としながらも、「初動のメールからの対応で担当になった息子世代の若い方だったので事態が読み込めないご様子 びっくりさせて申し訳なかったでしたがその後からは上司の方が加わり完璧なフォローにも導かれ ご担当のお二人が素晴らしいプロフェッショナルな婚礼をご尽力下さり誠にありがとうございました 人を支える教える教わるの学ぶ事も多く勉強にもなりました」と、説明した。

フォロワーからは「著名人のみなさんはきっと同じような経験をされてるでしょう」「とても、心のこもった婚礼のお式だったのでは」「いいご家族ですね」などの声が寄せられていた。