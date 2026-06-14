◇女子ゴルフツアー 宮里藍サントリー・レディース最終日（2026年6月14日 兵庫県 六甲国際GC＝6619ヤード、パー72）

単独首位で出た23歳の桑木志帆（23＝大和ハウス工業）が3バーディー、1ボギーの70で回り、通算19アンダーで今季2勝目、ツアー通算5勝目を挙げた。

短いウイニングパットを沈めた桑木は両手を上げて、笑顔を見せた。手応えを感じる今季2勝目に「勝つために何をすべきか、試合が始まる前からイメージできていた。狙って取れた優勝は初めて。すごくうれしい」と感慨をにじませた。

3打リードで臨んだが、ショットが定まらず前半は苦しい展開になった。5番で永井に追いつかれ、パー3の6番でバンカーにつかまりボギーを叩き、2位に後退した。

しかし「追いつかれ、追い越されたけど、全然動じなかった。自分でもびっくりしたけど、自分のプレーに集中できた」と焦りはなかった。

流れが変わったのが12番パー5。永井の第3打が左カラーに止まったのを見て「ここはしっかり取らなきゃいけない」と残り30ヤードの第3打を58度のウエッジで50センチにつけてトップに並び返すと、13番は5メートルのパットを沈めてて連続バーディー。16番パー3で2メートル強につけて一歩抜け出した。

前週の海外メジャー全米女子オープンで日本勢2番手の14位と健闘した。予想以上の好成績に「自信を持てたおかげで、一番落ち着いてプレーできた」と大舞台の経験を生かした。

この勝利でAIG全英女子オープン出場権を獲得した。25日開幕の全米女子プロ（ミネソタ州）にも参戦する。表彰式で、元世界ランク1位で大会アンバサダーの宮里藍さんに「全然アメリカでも戦えるよ」と声を掛けられた。

憧れの存在からの言葉は桑木に勇気をもたらした。「アメリカでも爪痕を残したい」と海外メジャーの戦いに視線を向けた。