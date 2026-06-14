岡田将生、染谷将太出演のＴＢＳドラマ「田鎖ブラザーズ」第９話が１２日に放送された。次回が最終回。

神奈川県警刑事の兄・田鎖真（岡田将生）と弟・田鎖稔（染谷将太）が、幼少だった１９９５年４月２６日、自宅で父田鎖朔太郎（和田正人）と母田鎖由香（上田遥）が刺殺された事件（時効成立）の真相が語られた。

発端は父が勤務していた辛島金属工場の妻で山岳写真家・辛島ふみ（仙道敦子）が１９９３年に山岳事故に遭い、悪化すれば生命の危機と診断されたことだった。

第９話で、ふみが田鎖兄弟に告白したところでは、医師から治療には「海外」の最先端の設備と高度技術が必要と言われ、莫大な手術費を捻出するため、夫辛島貞夫（長江英和）が拳銃密造を請負い。これを父田鎖朔太郎が知り、自首を促したため、口封じのために田鎖家が被害にあった。

辛島貞夫は刑事笹岡隆弘（柳憂怜）と共に、地上げに抵抗して母親が命を狙われていた中華屋「もっちゃん」店主茂木幸輝（山中崇）を脅迫し、助ける交換条件として、田鎖家襲撃を強要した。

ふみは、当時は「何も知らなかった」と主張し、手術を受けて仕事に復帰した後の１９９９年に、茂木が夫に自首したいと懇願する会話を聞いて、すべてを知ったとした。

田鎖兄弟にとっては、救いのない最悪の真相が告げられたが…。

ただし、ふみの告白によって、辛島貞夫は田鎖家事件の事実上の主犯と言える犯人のひとり、かつ、１９９５年〜１９９９年の間に、ふみの手術のために辛島夫妻が「海外」に渡航したことが決定的な状況となった。

時効撤廃の法改正が行われる２日に前に時効成立してしまったと描かれている田鎖家事件だが…基準となる時効撤廃の施行日「２０１０年４月２７日」時点でも、犯人の海外渡航により、実は時効を迎えていなかった格好となるとの見方も浮上している。

警察庁のＨＰなどには、「改正法は、平成２２年（２０１０年）４月２７日から施行されていますが、犯罪が改正法の施行前に犯されたものであっても、その施行の際公訴時効が完成していないのであれば、改正後の公訴時効に関する規定が適用されます」との記述がある。

また事件に関係して、足利晴子（井川遥）は、これまで語っていた内容から、拳銃取引が中止となって命を奪われた「漁師の公司さん」の関係者であることが濃厚に。

「トントン」こと、市役所で事件被害者に復讐を教唆していた秦野小夜子（渡辺真起子）は、当時に地上げに抵抗して落命した「畳屋 加賀正吉」の娘との見方も浮上している。