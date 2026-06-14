「第３回愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪・Ｇ３」（１４日、岐阜）

最終日１２Ｒで決勝が行われ、岩井芯（２１）＝岐阜・１２５期・Ｓ２＝が最終ホーム６番手からまくって１着。５月の松阪に続き、通算２回目のＧ３優勝を飾った。岩井マークの川口聖二（岐阜）が２着で地元ワンツー決着。北日本３番手回りの五日市誠（青森）が直線で伸びて３着に入った。

岩井が５車連係の北日本勢を真っ向勝負で粉砕。圧巻のまくりで見事に地元Ｇ３を制覇した。

レースは岐阜コンビに小堺浩二（石川）で正攻法、単騎の内藤秀久（神奈川）が続き、北日本５車は後方で周回を重ねる。打鐘前に高橋舜（宮城）が先頭に出ると、６番手に下げた岩井が最終ホームからスパート。番手まくりを放った嵯峨昇喜郎（青森）をのみ込んでＶゴールを駆け抜けだ。

「番手まくりも込みなので、最低ホームでは仕掛けないとという感じだった。ホームからは全力で行って最後まで全開。（川口）聖二さんも連れて行って、いい勝負ができました」と目を細めながら激戦を振り返った。

Ｇ３連続優勝は通過点にすぎない。もちろん頂点を目指して今後も快走する。「レースも慣れてきたし、風を切ってからのペースとか展開とかも読めてきたかなと思う。ちょっと出来過ぎていて、びっくりしていますが、もちろんもっと上を目指して頑張ります」。若武者は着実に成長を遂げており、次の久留米Ｆ１（２２〜２４日）を挟んで、初めてのＧ２・サマーナイトフェスティバル（７月１７〜２０日・高知）でも輝きを見せるに違いない。