19時以降の入館で1000円引き。東京ドーム天然温泉「スパ ラクーア」に「ナイト料金」が新設

東京ドーム天然温泉「Spa LaQua（スパ ラクーア）」は、2026年6月1日、お仕事終わりのリフレッシュにぴったりな「ナイト料金」を新設しました。

最新コスメを試せる「コスメティックバー」常設

この春に実施したキャンペーンが好評だったことを受け、「ナイト料金」が通年料金として登場。19時以降のチェックインで、スパ ラクーア入館料が通常より1000円引きになります。

あわせて、週末の楽しみが広がる「朝ごはん」や「夜食」の提供（金・土・祝前日のみ）も始まりました。5月から常設となった、最新コスメが自由に試せる「コスメティックバー」と合わせ、リラックスタイムとこだわりの"サウナ飯"を堪能できます。

■いつもの夜が非日常に「ナイト料金」（19時〜）

19時以降のチェックインで、スパ ラクーアの入館料が、ホームページ内の料金カレンダー表記から1000円引きに。

料金は2500円〜。

■「朝ごはん」「夜食」提供開始

館内5階の「CAFE CASA＆Deli」では、「朝ごはん」や「夜食」を楽しめます。

朝ごはんは、「和朝食（季節デリと炊き込みご飯セット）」（800円）、「洋朝食（パンケーキモーニングセット）」（800円）などを用意。

夜食は、「カレーライス」（1100円）、「牛すじ肉うどん」（1100円）、「トルティーヤチップスディップソース付」（550円）、「枝豆（ペペロンチーノ風味付け）」（550円）、「ソーセージ三種盛り」（750円）、「牛すじ煮込み」（750円）などを用意しています。

CAFE CASA＆Deliの営業時間は、金・土・祝前日の11時30分から翌3時、6時30分から8時です。

提供メニューは変更になる場合があります。

■女性パウダールームに「Cosmetic Bar produced by shop in」登場

女性パウダールームには、再設置の要望が多かったという「コスメティックバー」が、5月1日から常設コーナーとして登場。ブランドは、通期で楽しめる「エトヴォス」に加え、6月は「ミルクタッチ」のポイントメイクアイテム（マスカラ、リップのみ）をラインアップしています。

最新コスメアイテムを自由に試せるほか、手ぶらで来館してもフルメイクまで可能。気に入った商品はラクーア2階「ショップイン 東京ドームシティラクーア店」で購入できます。

一部取り扱いのない商品もあります。

■施設概要

施設名称：東京ドーム天然温泉 Spa LaQua（東京都文京区春日1-1-1 ラクーアビル5〜9階）

営業時間：11時〜翌9時

入館料：18歳以上3500円〜、6〜17歳2300円〜

深夜割増料（1時〜6時在館）：2500円

ヒーリング バーデ（休憩スペース、18歳未満の利用不可）：1100円

会期および内容が変更になる場合があります。入館料は来館日によって異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部