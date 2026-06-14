MISS MERCYが、今秋にテイチクエンタテインメントよりメジャーデビューすることを発表した。

（関連：MISS MERCYはまだ見ぬ最高の未来へ進んでいく 3度目のワンマンライブ『Turn up Summer』レポート）

本情報は、本日6月14日に行われた7thワンマンライブ『Be REBORN』にて発表されたもの。また、同公演では7月25日にフリーイベント『Be The ???』を開催することも発表となった。

メジャーデビュー決定に際して、SARAは「ようやくメジャーデビューという大きな一歩を踏み出すことができました！どんな時も温かい言葉をかけてくれて背中を押し続けてくれたMirror（ファンネーム）の存在があったから走り続けることができました。ここまで支えてくださり応援してくださった方々に感謝の気持ちでいっぱいです。」とコメントしている。

2025年7月に開催されたワンマンライブで新メンバーとしてグループに加入したKARENは、「MISS MERCYは私にとって夢を叶える場所から、人生をかけて大切にしたい場所へと変わっていきました。そんな大切なグループでメジャーデビューという大きな節目を迎えられることを、本当に嬉しく思います。」と喜びを語った。

また、メジャーデビュー発表後には、MISS MERCY公式Instagramの過去のフィード投稿が全て非公開となり、公式YouTubeには白いサムネイルの動画が表示された。なお、YouTubeの動画は6月26日から順次公開予定となっている。

【MISS MERCY メンバーコメント】

・MIYU

私達の夢だったメジャーデビューを叶えられて本当に嬉しいです！これをきっかけに私達を知ってくださる方との新しい出会いが増えることを楽しみにしています！世界中の人にMISS MERCYを届けられる存在になれるよう全力で走り続けるので、これから始まる私たちの物語も楽しみにしていてください！

・SARA

ようやくメジャーデビューという大きな一歩を踏み出すことができました！どんな時も温かい言葉をかけてくれて背中を押し続けてくれたMirror（ファンネーム）の存在があったから走り続けることができました。ここまで支えてくださり応援してくださった方々に感謝の気持ちでいっぱいです。

・SHUKA

メジャーデビューが決定した時、私は素直に嬉しい気持ちでいっぱいでした。このMISS MERCYという活動に本気で向き合い続けてきたからこそ心から喜ぶことができたのだと思います。これからも7人でたくさんの壁を乗り越えながら、さらに成長していきたいと思います。

・ION

今まで携わってくだったすべての方々に感謝の気持ちを伝えたいです。誰か一人でも欠けていたらこのスタートラインにすら立てていなかったかもしれません。ここからが本当のスタートだと思っています。より多くの方を幸せにできるようにこれからも全力で私たちの音楽を届けます！！

・YUKI

MISS MERCYは、パフォーマンスを通して誰かの背中を押せる存在になりたいと思っています。この記事を読んでくださった皆さんに、ぜひ一度ライブを直接見ていただきたいです。これからも7人で力を合わせ、より多くの方に愛されるグループを目指して頑張ります。

・KAREN

私は約1年前にMISS MERCYへ加入しました。活動の中で、MISS MERCYは私にとって夢を叶える場所から、人生をかけて大切にしたい場所へと変わっていきました。そんな大切なグループでメジャーデビューという大きな節目を迎えられることを、本当に嬉しく思います。これからもっと多くの方へMISS MERCYの音楽や想いを届けていきたいです。

・COCONA

メジャーデビューは、デビュー当時からずっと目指してきた夢でした。今の音楽業界に新しい風を吹かせ、時代を席巻していくグループになれるよう、この7人で挑戦し続けていきます。ぜひ期待していてください。

【テイチクエンタテインメント MISS MERCY担当スタッフ コメント】

メジャーデビュー決定を伝えた際に見せてくれたメンバーの輝く笑顔は、私たちにとっても忘れられない瞬間となりました。スタダ史上「最強にかわいくて」「最高にかっこいい」彼女たちと、これから音楽を通してさまざまな表現に挑戦していけることを心から楽しみにしています。

MISS MERCYが持つ圧倒的なビジュアルとパフォーマンスを武器に、まだ見ぬ大きなステージへ一歩ずつ夢を実現していきたいと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）