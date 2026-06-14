「最高の気分だ」28年ぶりにＷ杯出場→36年越しの勝利。スコットランド主将ロバートソンが噛みしめる「これ以上の喜びはない」

「最高の気分だ」28年ぶりにＷ杯出場→36年越しの勝利。スコットランド主将ロバートソンが噛みしめる「これ以上の喜びはない」