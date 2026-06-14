プレミア低迷の昌平はいかにして激戦区・埼玉を制したのか。堅牢を敷く西武台を振り切って“不敗神話”を継続！【総体予選】
全国高校総体（インターハイ）埼玉予選は６月14日、ＮＡＣＫ５スタジアムでプレミアリーグＥＡＳＴの昌平、プリンスリーグ関東２部の西武台による３年連続同一カードの決勝が行なわれ、昌平が２−１で競り勝ち、３大会連続７度目の優勝を遂げた。決勝には７度進んで７連勝、不敗神話を継続した。本大会（７月25日〜８月１日・福島県）出場も３大会連続７度目となる。
今年の昌平はともにＪリーグに進んだＭＦ長璃喜（川崎）やＭＦ山口豪太（湘南）のような豪傑が不在。中断中のプレミアリーグＥＡＳＴでの得点は４番目に少なく、失点は７番目に多い数字が示すように12チーム中10位と低迷している。
197センチの大型ＧＫ土渕璃久（３年）が初戦５日前の練習中、右手首の舟状骨を骨折。昨季終盤から頭角を現したボランチ工藤敦士（３年）も怪我で戦線離脱中だ。故障者や怪我から復帰して間もない主力を多数抱えたことで、３試合とも先発の陣容が違った。
この日は今大会初先発の古川雄規（３年）がＣＢに入り、体調不良で準決勝を休んだ主将のＭＦ飯島碧大（３年）も戦列に戻り、右と左の２列目を交互に担当。持ち前の軽やかなドリブルで敵陣に顔を出した。
４−２−３−１の陣形から、ポジションにとらわれぬ流動的な動きでアタック。序盤は長いキックも使いながら、ドリブルと短いパス交換を織り交ぜて敵の守備の急所を探った。エースＦＷ立野京弥（２年）とその周辺を往来するＭＦ島田大雅（３年）が、どん欲にゴールを狙った。
ただ芦田徹監督が「ボールを持つゾーンを整理し、ペナルティーエリアまで運んでやり切るシーンを増やしたかったのですが、前半は攻め急いでしまった」と振り返ったように、相手の守備組織を崩壊してから決定機に持ち込む場面は少なかった。西武台の出足の良さとタイトな応対、チャレンジアンドカバーが行き届いていたことも理由のひとつだ。
昌平は前半２分、右サイドで敵ボールを奪取した立野から島田につないでシュート。左２列目の松本太佑（２年）がＤＦに当たったこぼれ球を打ったが、これもＤＦにブロックされ最初の絶好機を取り逃がした。12分には左ＣＫのクリアボールを立野がヘディングシュート。決まったかに見えたが、西武台のＧＫ福田晋作（３年）の好守に阻まれる。立野は16分にも決定打を放ったが、これも福田に阻止された。
戦況に応じて知恵を絞り、工夫も施した。前半20分過ぎから飯島と松本のポジションを入れ替えたのだが、芦田監督は「飯島のほうが左から行ける感じがした」と説明。結果論だが松本を右で起用したことで、先制点が生まれている。
６大会ぶり９度目の優勝を狙った西武台は、初戦の３回戦から３試合連続無失点の堅陣だ。Ｊ１クラブの練習にも参加したＣＢ唐粼将（３年）を軸に、アンカー阿部貴史（３年）が加勢して守備ユニットを編成。シュートに対して出足鋭く身体を預けてブロックし、危機を防いだ。
前半の40分間は我慢比べの持久戦。昌平の決定打が身体を張った守りに防御されれば、西武台の一撃はほとんどが枠を外したもの。手堅い内容で前半を終えた。
昌平が勝負のセカンドハーフで先手を取った。19分、島田と立野を経由し右でパスを預かった松本が逆サイドのネットに先制点を蹴り込んだ。松本はこの10分前にも、同じ場所から同じ角度に際どいシュートを放っていた。
松本と飯島は31分から、前半キックオフと同じポジションに戻したが、これが図に当たった格好だ。ボールを受けた松本がキックフェイントでマーカーをかわし、今度は左から左足で決勝点を突き刺した。
指揮官は「自分を高めようと相当練習しています。判断など未熟なところはありますが、強みでもあるキックの良さがゴールにつながりましたね」と賛辞を送り、フルタイム稼働したファイトをねぎらった。
今年の昌平はともにＪリーグに進んだＭＦ長璃喜（川崎）やＭＦ山口豪太（湘南）のような豪傑が不在。中断中のプレミアリーグＥＡＳＴでの得点は４番目に少なく、失点は７番目に多い数字が示すように12チーム中10位と低迷している。
この日は今大会初先発の古川雄規（３年）がＣＢに入り、体調不良で準決勝を休んだ主将のＭＦ飯島碧大（３年）も戦列に戻り、右と左の２列目を交互に担当。持ち前の軽やかなドリブルで敵陣に顔を出した。
４−２−３−１の陣形から、ポジションにとらわれぬ流動的な動きでアタック。序盤は長いキックも使いながら、ドリブルと短いパス交換を織り交ぜて敵の守備の急所を探った。エースＦＷ立野京弥（２年）とその周辺を往来するＭＦ島田大雅（３年）が、どん欲にゴールを狙った。
ただ芦田徹監督が「ボールを持つゾーンを整理し、ペナルティーエリアまで運んでやり切るシーンを増やしたかったのですが、前半は攻め急いでしまった」と振り返ったように、相手の守備組織を崩壊してから決定機に持ち込む場面は少なかった。西武台の出足の良さとタイトな応対、チャレンジアンドカバーが行き届いていたことも理由のひとつだ。
昌平は前半２分、右サイドで敵ボールを奪取した立野から島田につないでシュート。左２列目の松本太佑（２年）がＤＦに当たったこぼれ球を打ったが、これもＤＦにブロックされ最初の絶好機を取り逃がした。12分には左ＣＫのクリアボールを立野がヘディングシュート。決まったかに見えたが、西武台のＧＫ福田晋作（３年）の好守に阻まれる。立野は16分にも決定打を放ったが、これも福田に阻止された。
戦況に応じて知恵を絞り、工夫も施した。前半20分過ぎから飯島と松本のポジションを入れ替えたのだが、芦田監督は「飯島のほうが左から行ける感じがした」と説明。結果論だが松本を右で起用したことで、先制点が生まれている。
６大会ぶり９度目の優勝を狙った西武台は、初戦の３回戦から３試合連続無失点の堅陣だ。Ｊ１クラブの練習にも参加したＣＢ唐粼将（３年）を軸に、アンカー阿部貴史（３年）が加勢して守備ユニットを編成。シュートに対して出足鋭く身体を預けてブロックし、危機を防いだ。
前半の40分間は我慢比べの持久戦。昌平の決定打が身体を張った守りに防御されれば、西武台の一撃はほとんどが枠を外したもの。手堅い内容で前半を終えた。
昌平が勝負のセカンドハーフで先手を取った。19分、島田と立野を経由し右でパスを預かった松本が逆サイドのネットに先制点を蹴り込んだ。松本はこの10分前にも、同じ場所から同じ角度に際どいシュートを放っていた。
松本と飯島は31分から、前半キックオフと同じポジションに戻したが、これが図に当たった格好だ。ボールを受けた松本がキックフェイントでマーカーをかわし、今度は左から左足で決勝点を突き刺した。
指揮官は「自分を高めようと相当練習しています。判断など未熟なところはありますが、強みでもあるキックの良さがゴールにつながりましたね」と賛辞を送り、フルタイム稼働したファイトをねぎらった。