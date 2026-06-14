スターダストプロモーション所属の女性7人組ダンスボーカルグループ「MISS MERCY（ミスマーシー）」が今秋、メジャーデビューする。14日、東京・有楽町のアイマショウで行ったワンマンライブ「Be REBORN」で発表した。

グループは同社のモデル部門に所属する女性タレントから選抜されたメンバーが、およそ4年間のボーカル、ダンスレッスンを経て2022年3月に結成された。

約4年の活動を重ねてのデビュー。SARA（17）は「ようやく大きな一歩を踏み出すことができました！どんな時も温かい言葉をかけてくれて背中を押し続けてくれたMirror（ファンネーム）の存在があったから走り続けることができました。ここまで支えてくださり、応援してくださった方々に感謝の気持ちでいっぱいです」と声を弾ませた。

昨年7月のワンマンライブで新メンバーとして加入したKAREN（17）も「MISS MERCYは私にとって夢をかなえる場所から、人生をかけて大切にしたい場所へと変わっていきました」と喜びを口にした。

デビュー発表後、公式YouTubeには謎の白いサムネイルの動画が表示された。26日から順次公開予定となっており、こちらもどのように変化していくのか注目だ。