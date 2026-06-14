◇MLB ドジャース7-1ホワイトソックス(日本時間14日、レート・フィールド)

ドジャースの大谷翔平選手が6月に入り、ホームラン量産体制となっています。

12日の試合では、「左膝の炎症」により途中交代。前日は欠場しました。2試合ぶりの出場となった大谷選手は、初回から先頭打者ホームランを放ち、先発の山本由伸投手を援護。出場3試合連続アーチとなる14号となりました。また3四球で4度の出塁となり、チームの勝利に貢献しました。

6月は“ミスタージューン”と呼ばれるほど、大谷選手が最も相性がいい1か月。過去には2021年13本、2023年15本、2024年12本と3度の月間2桁アーチを放っています。

今季も10試合の出場で、39打数17安打で打率.436、本塁打4、打点10を記録。ここからどこまで積み上げていくか注目されます。

■各年6月の主な打撃成績【18年】試合4 打率.273 安打3 本塁打0【19年】試合27 打率.340 安打32 本塁打9【20年】コロナ禍で試合なし【21年】試合25 打率.309 安打25 本塁打13【22年】試合26 打率.298 安打28 本塁打6【23年】試合27 打率.394 安打41 本塁打15【24年】試合26 打率.293 安打29 本塁打12【25年】試合27 打率.265 安打27 本塁打7