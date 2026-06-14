スターダストプロモーションのモデル部門に所属する女性タレントから選抜された7人組ガールズグループの「MISS MERCY（ミスマーシー）」が14日、都内でワンマンライブを開催し、今秋メジャーデビューすることを発表した。

4年間、歌やダンスのレッスンを重ね、22年に結成。デビュー曲の「Cinderella」は、Da−iCEのリーダー工藤大輝が手がけたことで話題になった。今年の秋にテイチクエンタテインメントからデビューすることになり、SARA（17）は「ようやくメジャーデビューという大きな一歩を踏み出すことができました」と喜びを語り、ION（21）も「誰か一人でも欠けていたらこのスタートラインにすら立てていなかったかもしれません」と話した。

YUKI（21）は「パフォーマンスを通して誰かの背中を押せる存在になりたいと思っています。これからも7人で力を合わせて、より多くの方に愛されるグループを目指して頑張ります」。COCONA（20）も「今の音楽業界に新しい風を吹かせ、時代を席巻していくグループになれるよう、この7人で挑戦し続けていきます」と意気込んだ。