テレビユー山形の佐藤真優（まひろ）アナウンサーが13日、自身のインスタグラムを更新。山形の温泉やグルメを満喫したことを報告した。



【写真】Tシャツがきつそうですね

「『ウルトラマン温泉』ってご存知ですか？」と投稿。「山形市にある百目鬼温泉は、高濃度の成分のため、３分以上の入浴をすると湯あたりの恐れがあることから、こう呼ばれているそうです」と説明し、キャップをかぶりデニムにTシャツ姿で、温泉施設の前でポースを取る写真を掲載。



「濃度もさることながら水温も高くて、私は、内風呂に関しては足を3秒もつけられませんでした笑」と振り返り、「あがってから食べたアイス…最高だった～」と記した。



続けて、「この日は県外から友達が来てくれていたので、山形の温泉、オネーサンオススメのハンバーガー、そして冷たい肉そばを案内しましたよ」とつづり、「山形のそば文化、大好きです！みなさんのオススメのそば店教えてください」と呼びかけ、そばやハンバーガーの写真も添えた。



フォロワーからは「美味しそうですね」「めっちゃスタイル良い」「すっご！」「パンパンじゃん！」「可愛いくてデカい」などの声が寄せられた。



佐藤アナは2002年3月25日生まれ、24歳。広島県出身。広島修道大学卒業後、2024年にテレビユー山形に入社した。



（よろず～ニュース編集部）