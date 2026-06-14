今回は、雨の日もお出かけしたくなるようなイベントに行ってきました！

福山佳那 気象予報士

「あめあめふれふれ〜♪見上げると、鮮やかに彩られていますよー！」

ここでは今、「八ヶ岳ふれふれスカイ2026」が開催されています。梅雨…お出かけするにもあいにくの雨…と感じる方も多いかもしれませんが、農作物の生産が盛んな八ヶ岳では、雨は恵み。梅雨の時期もお出かけしたくなるように、という思いから始まったそうです。

中でも、目を惹くのは、“雨を待ちわびる”およそ1500個もの「ふれふれ坊主」。実はこちら、元々は傘なんです。

リゾナーレ八ヶ岳スタッフ 中川聖史さん

「忘れ物として集められた傘のほとんどが捨てられてしまうのが現状です。そんな使い捨てられてしまう傘を楽しめる形で活用できないかと考え、傘をアップサイクルしたふれふれ坊主を装飾しております」

さらにここでは、実際に傘を再利用して、目印としてつけられる「アンブレラマーカー作り体験」もできるんです。かわいい、置き忘れ防止になりますね！