■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会 日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

男子110mハードルの決勝が14日に行われ、昨年王者の泉谷駿介（26、住友電工）が13秒17（∔1.0）の1着でフィニッシュし、大会2連覇を達成した。通算5度目の優勝を飾り、アジア大会代表に内定した。

泉谷は既に9月19日に開幕するアジア大会（愛知・名古屋）の派遣設定記録（13秒53）を突破している。今大会で優勝すれば、代表内定が決定する状況となっているが、同種目は村竹ラシッド（24、JAL）がすでに代表内定を確保しており、残る代表枠はあと1つとなっている。

泉谷はスタートから飛び出しトップに立つ。中盤で隣のレーンを走る阿部竜希（22、エターナル ホスピタリティG）に並ばれたが、最後は泉谷が振り切って1着でフィニッシュした。

前日の予選で泉谷は、13秒76秒の組1着で準決勝進出。約2時間30分後に行われた準決勝では13秒25秒の組2着で決勝に駒を進めた。ファイナルに向けては「1番を取ってアジア大会の代表になって、もっと上を目指していきたい」と意気込んだ。

【男子100mハードル 結果】

優勝 泉谷駿介 13秒17

2位 阿部竜希 13秒28

3位 横地大雅 13秒44