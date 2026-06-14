タレントの内山信二（43）が14日放送のTBS「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演。ぽっちゃりキャラで売れるための秘訣について語った。

この日は、メンバーのほとんどが100キロ超えで、ぽっちゃり界で大きな注目を集めているアイドルグループ「びっくえんじぇる」をゲストに迎えトーク。ぽっちゃりタレントとして第一線で活躍してきた内山がアドバイスする一幕があった。

「ダイエット特番」には特に気をつけた方がいいと助言。「数年に1度ダイエットブームって来るんです。その中でぽっちゃりタレントって起用されやすいんですよね。特に女性って起用されやすい」と語りだした。

「みんな頑張って痩せなきゃいけないっていうプレッシャーもあるから、頑張るんです、痩せるんです」と話すも「でもその後すぐ戻るんです」と説明。「リバウンドがえげつなく身体を悪くさせるんです」と力説した。

番組では1年後にダイエットのその後を取材するケースもあるといい「そうすると、こいつらはダメだから放っておくとこうなるんだって。またダイエットさせられてっていうストレスが彼女たちにかかる。そうするとまた太るんです」と熱弁。「（番組を）作ってる人たちはみんな細い人、ぽっちゃりを我慢させたらどうなるかってみんな知らないんですよ」と語った。