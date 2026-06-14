１４日放送の日本テレビ系「サンデーＰＵＳＨスポーツ」（日曜・午後４時５５分）に、サッカーＷ杯北中米大会の同局系スペシャルナビゲーターの俳優・竹内涼真が出演。サッカー元日本代表の武田修宏氏が、ユースチーム時代の選手・竹内の様子を明かす場面があった。

番組冒頭、ＭＣのお笑いコンビ・麒麟の川島明から、ナビゲーター就任について「重要な役割を今年はやられるということで。夢みたいな仕事ですよね」と触れると、「最初、ちょっと悩んだんですよ、やっぱり。リスペクトが大きすぎて」と竹内。「でも、一緒に勝ちたいし、力を少しでも与えられるならと思って」と話した。

高校時代、東京Ｖのユースチームに所属し、大学で２０歳までプレーしていた竹内。スタジオで隣に座った武田氏は「一緒にサッカーとかフットサルとかしたことがある」と話した。

そんな武田氏は「昨日、ヴィルディの中村忠さんに、一緒にヴェルディでやってたので、（竹内は）当時どうだった？って聞いたの」と、竹内のコーチだった中村忠氏に聞いたと明かした。

「『ピッチ内もそうだけど、ピッチ外でも、試合前に歌を歌って雰囲気やムードをものすごく盛り上げていて、めちゃくちゃいい人だから』って言ってました」と武田氏。

これを聞いた竹内が「本当は試合に出られなかったので、ムード作りをするしかなくて」と謙遜すると、川島は「じゃあ、今回の（ナビゲーター）はピッタリだ。ピッチの外から盛り上げてやるぞと」とハッパをかけていた。