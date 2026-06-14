【WEC】第3戦 ル・マン24時間（6月14日／サルト・サーキット）

【実際の映像】看板激突→抱えながら激走する衝撃光景

14日、伝統のル・マン24時間レースも残り6時間を切ろうとしたところで、まさかのアクシデントが発生。スポンサー看板を抱えたまま走るマシンの姿が見られ、中継も騒然となった。

前日の16時にスタートしたレースも残り6時間となり、レース展開もここから盛り上がろうとしていた段階で、突如、実況の辻野ヒロシ氏が「おっと、これは！？」と言及。画面にはLMP2クラスのマシンが板状の物体を車体前方に貼り付けたまま走行していたのだ。

冷静さを取り戻した辻野氏はすぐに状況を把握すると、「MOTUL（モチュール）の看板を抱えて走行しています」「カーナンバー9番、太田格之進のチームです！」と説明する。しかし、この看板によってマシンのウインドウはほぼ塞がれており、解説の飯田章氏が「前が見えないんですかね？」と言うように、9号車はフラフラと、そしてゆっくり走行を続けている。

リプレイが映し出されると、どうやらコースアウトした際に、グラベル内に設置されていたスポンサー看板に激突。飯田氏によれば、「（看板が）ホイールハウスに挟まって」しまったようだ。9号車はその後も看板を引きずりながら走行を続けており、どこかが接触しているのか白煙まで見られる始末。

その後、9号車がコース脇に停車すると、コースオフィシャルが駆け寄って看板を取り除いてくれたが、ピットへ向かっていくマシンを見ると、左フロントタイヤにダメージを負っている。これを見た飯田氏は、マシントラブルが起きたことで曲がりきれずにコースアウト、そして看板に激突しまったと予想している。

またこの9号車はル・マン初挑戦の太田格之進選手がステアリングを握っているということで、「せっかく4番手を走っていたのにもったいないです」と飯田氏は残念そうに語っている。本稿執筆時点でレースは残り5時間を切ったところだが、9号車はまだ12位で走り続けている。（ABEMA『世界耐久選手権2026』／(C)WEC）