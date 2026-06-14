第2子出産の西野未姫「食べてくれるかなぁ」1歳娘へのじゃがいもの肉巻き披露「愛情たっぷりなの伝わる」「参考にしたい」の声
【モデルプレス＝2026/06/14】元AKB48でタレントの西野未姫が6月12日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】第2子出産の元AKB「絶対美味しいやつ」と話題の手料理
同日更新されたストーリーズ投稿で「最近ご飯食べてくれない事多いから 偏食の本読んみてる」（※原文ママ）と1歳の娘の食事について明かしていた西野。
続く投稿では「じゃがいもの肉巻き 食べてくれるかなぁ〜 自信はありません」と記し、手作りしたじゃがいもの肉巻きの写真を披露している。細切りのじゃがいもに巻かれた肉には綺麗な焼き色がつき、食欲をそそる仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷりなの伝わる」「喜んで食べてくれるといいですね」「絶対美味しいやつ」「最高の組み合わせ」「参考にしたい」などの声が上がっている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。自身のInstagramにて2026年5月8日に第2子男児を出産したことを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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【写真】第2子出産の元AKB「絶対美味しいやつ」と話題の手料理
◆西野未姫、娘のために作った料理披露
同日更新されたストーリーズ投稿で「最近ご飯食べてくれない事多いから 偏食の本読んみてる」（※原文ママ）と1歳の娘の食事について明かしていた西野。
続く投稿では「じゃがいもの肉巻き 食べてくれるかなぁ〜 自信はありません」と記し、手作りしたじゃがいもの肉巻きの写真を披露している。細切りのじゃがいもに巻かれた肉には綺麗な焼き色がつき、食欲をそそる仕上がりとなっている。
◆西野未姫の投稿に「愛情たっぷりなの伝わる」の声
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷりなの伝わる」「喜んで食べてくれるといいですね」「絶対美味しいやつ」「最高の組み合わせ」「参考にしたい」などの声が上がっている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。自身のInstagramにて2026年5月8日に第2子男児を出産したことを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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