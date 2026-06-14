LA在住の桃井かおり、大画面TV設置の自宅リビング＆ピザを公開「家具の組み合わせがおしゃれ」「素敵なお家時間」と反響
【モデルプレス＝2026/06/14】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが6月12日、自身のInstagramを更新。自宅リビングやピザの写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】LA在住の75歳有名女優「格好いい」と話題のおしゃれ自宅
桃井は「サ〜“FIFA WORLD CUP”スタート！」とつづり、98インチの大画面TVを設置した自宅リビングの様子を公開。アンティーク調の家具や籠、小物がバランスよく配置されたセンスあふれる空間を披露した。
さらに「“かおりの次にサッカーが好き”と確かに聞いた気がしたが、98インチのTVも入って “ピザも焼いてみました〜”の声に振り向きもしない旦那しゃん」「こうなると、試合が終わるまではただただほっとくしか無いんだ〜」とコメントし、サッカー観戦に夢中な夫のエピソードを紹介。投稿では、焼いたピザの写真も披露しており、ピザにはサラミやミニトマト、パプリカ、スライスにんにくがたっぷりとトッピングされている。
この投稿には「インテリアが格好いい」「家具の組み合わせがおしゃれ」「大画面のスポーツ観戦は面白そう」「素敵なお家時間」「旦那さんの集中力、代表選手並み」「めちゃくちゃ美味しそうなピザ」「にんにくの量がすごい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】LA在住の75歳有名女優「格好いい」と話題のおしゃれ自宅
◆桃井かおり、センスあふれる自宅リビング公開
桃井は「サ〜“FIFA WORLD CUP”スタート！」とつづり、98インチの大画面TVを設置した自宅リビングの様子を公開。アンティーク調の家具や籠、小物がバランスよく配置されたセンスあふれる空間を披露した。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿には「インテリアが格好いい」「家具の組み合わせがおしゃれ」「大画面のスポーツ観戦は面白そう」「素敵なお家時間」「旦那さんの集中力、代表選手並み」「めちゃくちゃ美味しそうなピザ」「にんにくの量がすごい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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