「一緒に飲むと楽しい♡」【飲み会でモテる女性】の特徴3選

飲み会の場では、何気ない行動や立ち振る舞いがその人の印象を大きく左右します。ただ楽しくお酒を飲むだけではなく、「あの人、素敵だな」と思われる人には共通するポイントがあるのです。今回は「飲み会でモテる人だけがしている行動」について、体験談やインタビューをもとにご紹介します。

場を盛り上げる聞き上手になる 飲み会では、ただ話すだけでなく「聞き上手」であることが重要なポイント。

モテる人は、自分ばかり話すのではなく、周囲の人の話に興味を持ち、会話を引き出すのが上手です。

例えば、「それってどういうこと？」「面白そう！もっと聞かせて！」と、相手の話を膨らませるリアクションを意識してみましょう。

こうした反応があると、話し手も「この人と話していて楽しい」と感じ、自然と心の距離が縮まります。

また、ただ頷くだけでなく、適度に相槌を打ったり、「うんうん、それわかる！」と共感を示したりすると、会話がより弾みますよ。

さりげない気配りができる 飲み会で好印象を与える人の特徴のひとつは「さりげない気配りができること」です。

目立つような大げさな行動ではなく、自然と周囲を気遣える人は、性別を問わず魅力的に映ります。

例えば、乾杯のタイミングでグラスが空いている人に「次、なに飲む？」と声をかけたり、おしぼりを取って渡したり。

食事の取りわけをするのもいいですが、押しつけがましくならないように、「取りましょうか？」と軽く聞くくらいがベストです。

また、誰かが話しに入れずにいるときに「〇〇さんはどう思う？」と話を振るのも、気配り上手な人の特徴ですよ。

「楽しむ姿勢」を見せる なによりも大切なのは、「自分自身が楽しんでいること」。

飲み会の場を心から楽しんでいる人は、自然と周囲の人にもいい影響を与えます。

モテる人は、笑顔が多く、会話にも積極的で、場の雰囲気を明るくする存在なのです。

例えば、大きなリアクションをしたり、面白い話にしっかり笑ったり。 「こんな話をしても大丈夫かな？」と不安に思っている人に対して、肯定的なリアクションをするだけでも、相手は安心して話すことができます。

無理に盛り上げ役をしようとしなくても大丈夫。

周囲の空気を壊さず、自分自身が自然体で楽しんでいれば、その雰囲気が周囲にも伝わります。 いかがでしたか？ 今回は、「飲み会でモテる人だけがしている行動」についてご紹介しました。 今回ご紹介したような小さなことから意識することで、相手に好印象を与えることができますよ。

ぜひ試してみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部