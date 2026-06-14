anummyの導入美容液ミストが新登場！うるおい続く美髪習慣を始めよう

髪をきれいに伸ばしたいのに、パサつきや広がり、うねりが気になる…。そんな悩みに寄り添うダメージヘアケアブランド「anummy（アニュミー）」から、新発想の「アニュミー ブースターセラムミスト」が2026年6月30日（火）より全国発売されます。ヘアミルクやヘアオイルの前に使う“導入美容液ミスト”として、髪内部へうるおいと補修成分を届ける新習慣を提案。毎日のヘアケアをワンランクアップしたい方は必見です♪

髪のための化粧水発想に注目

「アニュミー ブースターセラムミスト」は、アウトバスケアの最初に使うノンシリコーン美容液ミストです。美容師・仲島安寿氏の「髪の化粧水のような存在を作りたい」という想いから誕生しました。

これまでのヘアケアは、ヘアミルクやヘアオイルで髪表面を整えるケアが中心でしたが、本商品は髪内部への補修と保湿に着目。

まっさらな髪に使用することで、美容液成分が角質層のように髪内部へ浸透しやすい状態へ導きます。

美容液成分の浸透をサポートするケラチンブースター成分（※1）と、3種のケラチン（※2）を配合。さらにナノモイストビタミンE（※3）が髪の内側までうるおいを届け、しなやかでまとまりのある髪へ導きます。

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ダメージケアを支えるこだわり処方

アニュミー ブースターセラムミスト



価格：1,485円

髪の広がりやごわつきが気になる方にうれしい成分も配合。リンゴ酸（※）がカラーや熱ダメージでアルカリ性に傾いた髪を弱酸性へ整え、キューティクルをなめらかにケアします。

さらに、ヒートプロテクトケア成分としてγ-ドコサラクトン（※）を配合。ドライヤーやヘアアイロンの熱を利用して髪表面をコーティングし、まとまりやすい髪へ導きます。

寝ぐせ直しやドライヤー前のケアにも使えるマルチミスト設計で、毎日のヘアケアに無理なく取り入れやすいのも魅力。

可憐なミュゲとやわらかなムスクが重なり合う「ミュゲムスクの香り」も、ケアタイムを心地よく演出してくれます。

容量：150mL

※1 シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール（浸透補修成分）

※2 加水分解ケラチン（羊毛）、加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン（羊毛）（すべて毛髪補修成分）

※3 酢酸トコフェロール（毛髪補修成分）

※毛髪補修成分

ライン使いで理想のうるツヤ髪へ

価格：1,540円

より本格的なケアを目指すなら、同ブランドのアイテムとの併用がおすすめです。

「アニュミー エンリッチミルク」は、ドライヤーやヘアアイロンによる熱ダメージから髪を守る美容液ヘアミルク。

容量：120g

価格：1,650円

また、「アニュミー シールドオイル」は、うねりや広がりを抑えながら自然なツヤを与えるマルチ美容液オイルです。

容量：80mL

ヘアミスト、ヘアミルク、ヘアオイルを順番に重ねることで、スキンケアの「化粧水・乳液・クリーム」のように水分と油分のバランスを整え、指通りのよい美しい髪へ導きます。

まとめ

新発売の「アニュミー ブースターセラムミスト」は、髪内部への補修と保湿を叶える新しいヘアケア習慣を提案する注目アイテム。

毎日のヘアミルクやヘアオイルの前にひと手間加えることで、毛先までまとまりやすいうるツヤ髪を目指せます。

さらに発売を記念して、対象商品購入者には「アニュミー うるツヤぷっくりシール」をプレゼントするキャンペーンも実施。髪をもっと大切に育てたい方は、この機会にぜひチェックしてみてください♡