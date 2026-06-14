■全国の週間予報

梅雨前線は、14日現在、沖縄・奄美付近に停滞していますが、今週後半は、本州付近へと北上する見込みです。

沖縄では、17日にかけて雨が降り、18日から19日も、曇り空が続く見込みです。

次の週末は、夏の太平洋高気圧が勢力を強めて晴れ間が広がるでしょう。その先も天気が安定するようなら、そろそろ沖縄では梅雨明けする可能性も出てきそうです。

沖縄の平年の梅雨明けは6月21日頃で、梅雨明けが近づく1週間となりそうです。

西日本から北日本は、16日は晴れる所が多いでしょう。ただ、九州南部は、雨が降りそうです。17日も、東日本や東北は、晴れ間が出る見込みですが、西日本の太平洋側は、雨の所が多くなるでしょう。

18日以降は、各地とも雲が多くなり、西・東日本を中心に、雨の降る日が多くなりそうです。沖縄で梅雨明けが近づく一方、本州付近は本格的な梅雨空へと変わる見込みです。

まだ梅雨入りしていない北陸や東北も、16日、17日の晴れ間は貴重になりそうです。日差しを有効にお使い下さい。

気温は、全国的に平年より高い日が多いでしょう。晴れ間の出る所が多い16日と17日は、30℃前後の暑さの所が多くなりそうです。

この先、湿度が高くなり、一段と蒸し暑くなりますので、熱中症などの体調管理や、食品の管理にもお気をつけ下さい。