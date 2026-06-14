今年4月に結婚した歌舞伎俳優の中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）が14日放送のABCテレビ「新婚さんいらっしゃい」（日曜後12・55）にゲスト出演。橋之助が結婚前の衝撃のお小遣い事情を明かす場面があった。

橋之助は能條と21年1月のミュージカル「ポーの一族」で共演し出会い、終了後に交際へと発展した。交際から4年たった頃、婚約指輪を探しに高級指輪店に行ったが、「これは計画しないと買えない値段だって」その時初めて気付いたと苦笑した。

「きちっと準備をして、いい物を買ってあげられるように、用意しなきゃいけないって言って、そこから貯金をしてプロポーズまでたどり着く」としたものの、「うちは母が、めちゃくちゃ金銭感覚に対して厳しくて」と母・三田寛子について打ち明けた。

三田からは「自分が使うべきところにはちゃんと使いなさい、使うべきじゃないところに使うのは良くない」と厳しくしつけられたと言い、「僕中学生の時から、お小遣いは領収書清算だったんですよ」と告白した。

三田との交換ノートがあり「そこに項目を書いて。例えばSuica、2000円とか。母“認める”っていう（印をつけて）」と橋之助。認められない場合は「それは返ってこない」「経費として」と厳しいチェックがあったという。

それでもその制度には「大人になってからめちゃくちゃ感謝しました」と明言し、「人としてちゃんと使いどころを分かるようにってしてくれて。指輪買うのにもきちっと準備して買おうって」と考えたと語った。