『トイ・ストーリー』×「クロックス」がコラボ！ “ジェシー風”ウエスタンデザインなど6．17登場
「クロックス」は、6月17日（水）から、ディズニー＆ピクサーの『トイ・ストーリー』とコラボレーションしたアイテムを、公式オンラインストアで発売。7月1日（水）より、「ABC−MART」一部店舗で販売開始する。
【写真】オンライン限定！ ジェシーのスタイルを表現したブーツがかっこいい
■映画最新作の公開に合わせて楽しめる
今回登場するのは、ジェシーのスタイルを表現したシューズをはじめ、人気キャラクターをモチーフにしたアイテムがそろう新コレクション。
オンライン限定で展開される「ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』／ジェシー／ブーツ」は、カウガール人形“ジェシー”の衣装を落とし込んだ日常にウエスタンなエッセンスをプラスする一足で、赤いカウボーイハット、愛馬のブルズアイ、保安官バッジなど、ジェシーらしい4つの限定「ジビッツ チャーム」が付属する。
また、エイリアンの顔を大胆にデザインした「クラシック クロッグ」は、大人向けサイズ、キッズサイズ、トドラーサイズにて用意。昨年好評だったウッディ＆バズにインスパイアされたデザインも再販売され、家族でおそろいコーデが楽しめる。
さらに、映画の世界観をそのまま足元に詰め込める、バラエティ豊かな「ジビッツ チャーム」も販売され、自分だけの特別なシューズへカスタマイズを満喫可能だ。
【写真】オンライン限定！ ジェシーのスタイルを表現したブーツがかっこいい
■映画最新作の公開に合わせて楽しめる
今回登場するのは、ジェシーのスタイルを表現したシューズをはじめ、人気キャラクターをモチーフにしたアイテムがそろう新コレクション。
また、エイリアンの顔を大胆にデザインした「クラシック クロッグ」は、大人向けサイズ、キッズサイズ、トドラーサイズにて用意。昨年好評だったウッディ＆バズにインスパイアされたデザインも再販売され、家族でおそろいコーデが楽しめる。
さらに、映画の世界観をそのまま足元に詰め込める、バラエティ豊かな「ジビッツ チャーム」も販売され、自分だけの特別なシューズへカスタマイズを満喫可能だ。