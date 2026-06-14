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15日　西日本は晴れ間の出る所もあるが東日本・北日本は雲広がりやすい

西日本は晴れ間の出る所もありますが、東日本や北日本は雲が広がりやすいでしょう。朝の通勤・通学の時間帯は、関東の広い範囲で雨となりそうです。関東は夕方にかけても弱い雨の降る所がある見込みです。北日本もにわか雨の所があり、東北を中心に雷雨になる所がありそうです。沖縄や奄美では激しい雨の降る所があるでしょう。

あす（15日）の天気

あす（15日）の各地の予想最高気温

気温です。朝の気温は東北南部から九州にかけて18℃前後の所が多いでしょう。東北北部や北海道は15℃前後の予想です。日中の気温は東海から西で28℃前後と蒸し暑く感じられるでしょう。ただ、関東はきょうより大幅に低く、東京で20℃と4月並みの所もありそうです。日中もほとんど上がらずひんやりと感じられるため、服装選びにお気をつけください。

【あすの各地の予想最高気温】
札幌　：24℃　釧路：16℃
青森　：24℃　盛岡：25℃
仙台　：24℃　新潟：27℃
長野　：22℃　金沢：26℃
名古屋：26℃　東京：20℃
大阪　：29℃　岡山：27℃
広島　：28℃　松江：29℃
高知　：27℃　福岡：28℃
鹿児島：27℃　那覇：27℃

週間予報

週間予報です。沖縄は週の中ごろにかけて雨となりますが、次の週末は晴れ間が出る見込みです。火曜日は全国的に晴れる所が多いものの、週の後半は西日本や東日本で雨の日が多くなりそうです。