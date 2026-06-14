15日 西日本は晴れ間の出る所もあるが東日本・北日本は雲広がりやすい

西日本は晴れ間の出る所もありますが、東日本や北日本は雲が広がりやすいでしょう。朝の通勤・通学の時間帯は、関東の広い範囲で雨となりそうです。関東は夕方にかけても弱い雨の降る所がある見込みです。北日本もにわか雨の所があり、東北を中心に雷雨になる所がありそうです。沖縄や奄美では激しい雨の降る所があるでしょう。

あす（15日）の天気

あす（15日）の各地の予想最高気温

気温です。朝の気温は東北南部から九州にかけて18℃前後の所が多いでしょう。東北北部や北海道は15℃前後の予想です。日中の気温は東海から西で28℃前後と蒸し暑く感じられるでしょう。ただ、関東はきょうより大幅に低く、東京で20℃と4月並みの所もありそうです。日中もほとんど上がらずひんやりと感じられるため、服装選びにお気をつけください。



【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：24℃ 釧路：16℃

青森 ：24℃ 盛岡：25℃

仙台 ：24℃ 新潟：27℃

長野 ：22℃ 金沢：26℃

名古屋：26℃ 東京：20℃

大阪 ：29℃ 岡山：27℃

広島 ：28℃ 松江：29℃

高知 ：27℃ 福岡：28℃

鹿児島：27℃ 那覇：27℃

週間予報

週間予報です。沖縄は週の中ごろにかけて雨となりますが、次の週末は晴れ間が出る見込みです。火曜日は全国的に晴れる所が多いものの、週の後半は西日本や東日本で雨の日が多くなりそうです。