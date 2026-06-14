◇交流戦 ロッテ6―4DeNA（2026年6月14日 ZOZOマリン）

ロッテの先発・ロングは4回6安打1失点。2番手の小野が5回に勝ち越しを許したものの、その裏、上田の右越え3号ソロで追いつくと、2死後に3四死球で満塁として山口の中前2点適時打で勝ち越した。

7回には佐藤の左中間ソロ、ソトの中越えソロで2点を加えて突き放した。8回に登板した5番手で登板した鈴木が宮下に左越え2ランを被弾して2点差に迫られたものの、9回を横山が締め、交流戦を10勝6敗2分けを終え、再び勝率を5割に戻した。

サブロー監督は「今日は絶対勝ちたかったんで、総力戦で臨むと思ってたんで、勝てて良かったです。いつものうちの展開ではなかったですけど、キャプテン（ソト）が2本打ってうれたし、上田希由翔のホームランが結果的にに大きかったですね」と勝利を喜んだ。

交流戦を勝率6割超で終えたのは18年以来8年ぶり。指揮官は「打撃陣が、ガラッと変わってきたので、これからが楽しみですし、でも、打てない時もあるんで。うちのチームはやっぱり守備型、ピッチャーで勝つチームなので、気を緩めずに頑張りたいなと思います」と19日から再開されるリーグ戦を見据えた。