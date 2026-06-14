◆陸上日本選手権 最終日（１４日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

男子５０００メートル決勝が行われ、１２日の予選３組で各組上位６人、計１８人が出場した。

３０００メートルで日本記録（７分３８秒９８）を持つ森凪也（ホンダ）が１３分２２秒４１で初優勝した。一昨年、昨年は２年連続で２位。中大出身の２６歳がついに日本選手権を取った。アジア大会（９〜１０月、名古屋）の派遣設定記録（２６年１月１日以降）の１３分１４秒３６を突破しており、日本代表に内定した。「ラスト２００メートルで（スピードを）切り替えるタイミングを狙っていました」と森は冷静にレースを振り返った。

２位も中大ＯＢで、ホンダのチームメートの中野翔太が続いた。昨年覇者の井川龍人（旭化成）は３位だった。

学生トップの４位は、早大エースの鈴木琉胤（るい、２年）。早大ルーキーの増子陽太も７位入賞と健闘した。

決勝進出１８人のうち、学生は８人。昨年の３人から急増し、学生の健闘が目立った。スタート直後は中大の岡田開成（３年）が先頭に立ち、約１５００メートルでは創価大の小池莉希（４年）が飛び出し、存在感を発揮した。