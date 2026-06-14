有名女優「タンパク質沢山取ります」健康的な朝食公開「卵のボリュームすごい」「パワフルさの秘訣ですね」と反響
【モデルプレス＝2026/06/14】俳優の秋野暢子が6月12日、自身のInstagramを更新。朝食を公開した。
【写真】69歳ベテラン女優「ボリュームすごい」と話題の朝食
秋野は「今日はいいお天気ですね 暑くなりそうです…」と記し、朝食の写真を投稿。「タンパク質沢山取りますね 玉子ドーン2個 タンパク質11gのヨーグルトです」と説明し、ケチャップでハートマークを描いた卵がのったトースト、ブルーベリーやバナナをトッピングしたヨーグルト、ドリンクなどが並んだ健康的な食卓を披露している。
また「今日は大切な用事が2大あります」と明かし、「頑張ってきます」とつづっている。
この投稿は「見てるだけで元気出る」「彩りも綺麗」「卵のボリュームすごい」「栄養満点で美味しそう」「パワフルさの秘訣ですね」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「ボリュームすごい」と話題の朝食
◆秋野暢子、健康的な朝食披露
秋野は「今日はいいお天気ですね 暑くなりそうです…」と記し、朝食の写真を投稿。「タンパク質沢山取りますね 玉子ドーン2個 タンパク質11gのヨーグルトです」と説明し、ケチャップでハートマークを描いた卵がのったトースト、ブルーベリーやバナナをトッピングしたヨーグルト、ドリンクなどが並んだ健康的な食卓を披露している。
また「今日は大切な用事が2大あります」と明かし、「頑張ってきます」とつづっている。
◆秋野暢子の投稿に「卵のボリュームすごい」と反響
この投稿は「見てるだけで元気出る」「彩りも綺麗」「卵のボリュームすごい」「栄養満点で美味しそう」「パワフルさの秘訣ですね」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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