【WEC】第3戦 ル・マン24時間（6月13日〜14日／サルト・サーキット）

【映像】反響呼んだ奇抜なレーシングスーツ姿（全身あり）

14日、世界三大レースの一つ『ル・マン24時間レース』の生中継に、“令和の愛人”こと真島なおみがゲスト出演。最新の奇抜なレーシングスーツに身を包んだ姿を披露し、ファンから反響が寄せられた。

真島が着用したのは、昇華転写プリントによって多彩な表現を可能にしたSPARCOの新世代レーシングスーツ「INFINITY 5.0」。白地をベースに、赤や黒の複雑なグラフィックデザインが全面に施された“奇抜”な一着である。

身長170cm、9頭身という抜群のスタイルでこのスーツを見事に着こなした真島は、そのデザインについて「私のイメージしてたレーシングスーツよりも、なんかハイカラな感じで」と表現。

意外な“軽さ”に驚き

さらに着心地については「もうちょっと重い想像をしていたんですけど、本当に軽量化されていて驚きました」と意外な軽さに驚きつつ、「中もちょっとパフパフしてる感じがあって、着心地がいいです」と独特な表現で感想を語った。

この奇抜で派手なレーシングスーツ姿と真島のプロポーションに対し、視聴者からは「可愛い」「こりゃまた派手だこと笑」「ハイカラですね」「170!?」といった反響が寄せられた。

また、真島は過酷な24時間レースを戦う現地の様子を見て「かっこいいなって思いました。ライトが映えるというか」と、初めて触れるル・マンの独特の雰囲気に感銘を受けた様子だった。（ABEMA『世界耐久選手権2026』／(C)WEC）