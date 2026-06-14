大相撲夏場所で初土俵を踏んだ幕下最下位格付け出しの火雷（ほのいかづち、22＝雷部屋）が14日、東京都墨田区の同部屋で名古屋場所（7月12日初日、IGアリーナ）に向けて稽古を行った。

2場所連続勝ち越し中の幕下・雷道（21）や雷親方（元小結・垣添）の長男、垣添（18）らと9番取って8勝1敗だった。右を差して力強く寄り切るなど地力を示し、「立ち合いを思い切り当たるように意識している。自分の相撲が取れて、いい感じだった」。約1時間半の稽古で、たっぷりと汗を流した。

先場所はデビュー戦から2連敗を喫した。「本当にどうなることかと思った」。師匠の雷親方らから「いつも通りやっていけばいいよ」と言葉をかけられ奮起。「本当は優勝したかったけど、結果的に5番勝てて安心はした」と5連勝で意地を見せた。

日体大出身で横綱・大の里（26＝二所ノ関部屋）の3学年後輩。昨年の国民スポーツ大会成年男子で準優勝などの実績を引っさげ角界入り。今月7日には東京・両国国技館で行われた東日本学生相撲選手権大会を現地で観戦した。母校はAクラス団体戦で2年ぶり11度目の優勝。「後輩の活躍を見たかったので良かった。やる側じゃなくて、見る側になった。新鮮だった」と表情を緩ませた。

相撲教習所での生活では、荒磯親方（元関脇・琴勇輝）や岩友親方（元関脇・碧山）らから熱心な指導を受けている。同じ幕下最下位格付け出しでデビューした大森（22＝追手風部屋）、不動豊（22＝時津風部屋）らと稽古でしのぎを削り、「本当にいい稽古ができている」。好きな授業は、中学生以来という習字で「字が下手なので、ちょっと後悔している。小学生の時にドリルとか、ちゃんとやっておけば良かった。学び直せると思うので真面目にやっている」と笑顔で話した。

名古屋場所では右膝の大ケガから復帰した元十両の三田（24＝二子山部屋）、デビューから無敗の旭富士（24＝伊勢ケ浜部屋）ら期待のホープも幕下の土俵に立つ。22歳の大器は「やばい場所になると思う。相手もどんどん強くなると思うので、油断できない。次は絶対に優勝を狙っていきたい」と闘志を燃やした。

◇火雷 紅莉栖（ほのいかづち・くりす、本名リ・ビル・クリストファー）2003年（平15）7月16日生まれ、川崎市出身の22歳。幼少期はバスケットボールや空手をやっていたが、地元の川崎相撲クラブで相撲を始め神奈川・向の岡工を経て日体大へ。4年時は相撲部主将を務め、国民スポーツ大会成年男子で2位、全国学生選手権でも個人3位。大学OBの雷親方の勧誘もあり、雷部屋に入門。幕下最下位格付け出しで26年夏場所初土俵。得意は突き、押し。家族はフィリピン出身の母、姉。1メートル90、163キロ。