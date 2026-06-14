俳優の安達祐実が、息子の好みにあわせて作った“手料理”を披露した。

【映像】渋めな手作り和食ごはん

安達は、テレビ朝日系列『徹子の部屋』（6月9日放送）に12年ぶりに出演。10歳の息子のために作る手料理を公開した。

黒柳が「お料理は何か得意のありますか？」と尋ねると、安達は「お料理は、うちの子がお魚とか、好きなんですけど。煮物が好きなので、煮付けを作ったりとか…お魚が好きですね、とにかく。で、シンプルな味付けが好きで、ケチャップとかマヨネーズとかは子供が好みそうなもの、あんまり好きじゃないんです」と告白。

「なので、渋い、ちょっと和食系が多いですかね」と言うとおり、煮魚や焼き魚などが並ぶ大人びた食卓を公開した。

しかし、安達自身は辛いものが大好物。「辛いものが大好きで、何食べたいって聞かれたら、絶対辛いものって答えるぐらい、毎日毎日辛いもの食べたいんですけど、子供は、そうはいかないので我慢してます」と打ち明けると、黒柳が「そうか…それじゃあね、旦那さんは…」とうっかり。

すると安達は「主人は今いないので」と大爆笑し、「なので、子供たちがたまたま…それこそパパのお家に行ってたりとかして、1人でご飯食べれるよっていう時は、辛いもの食べたりしてます」と説明。黒柳も「あ、そういう時にね、食べられるのね。じゃあ、まあいいか」と笑い合った。

（『徹子の部屋』より）