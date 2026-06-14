King & Prince永瀬廉と高橋海人の華やかフォーマル2ショット！「気品溢れる姿に感動」「完璧すぎて胸がいっぱい」「スタイルおばけ」「爆ビジュありがとう」

【写真】スタイル際立つ！キンプリの華やかなフォーマルスーツ2ショット

King & Prince公式Instagramでは、フォーマルスーツを纏った永瀬廉と高橋海人（「高」ははしごだかが正式）の2ショット写真を公開した。

■King & Princeがフォーマルスーツで2ショット

King & Prince公式Instagramでは2枚の写真を投稿。

1枚目は真っ赤なレッドカーペットの階段をバックに永瀬廉はブラックスーツを。高橋海人はベージュ系のスーツ姿で登場。

永瀬はポケットに手を入れてポーズを決め、いっぽうの高橋は両手でサムズアップで笑顔を浮かべている。

テキストでは「『MUSIC AWARDS JAPAN2026』参加させていただきました！」と綴り、キラキラと拍手の絵文字を添えて投稿したように、6月13日に行われたた『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の会場を訪れたときの2ショットだ。

2枚目の写真では、同イベントのパネルをバックに2人ともサムズアップ。1枚目とは打って変わり、クールな雰囲気を醸した全身ショットを披露している。

最後に「素敵な時間を過ごさせていただきありがとうございました！」と結んだ。

■写真：キンプリのフォーマルスーツに称賛の声

この投稿を受けてフォロワーからは、「2人ともかっこよかったよ」「次は絶対ステージに上がろうね」「応援しています！」「ファンにとっては君たちが1番だよ」と応援の声が寄せられた。

また、スーツ姿についてのコメントも多く見受けられ、「フォーマルスーツ素敵」「気品溢れるふたりの姿に感動」「華やかでフォーマルな場所もよく似合う」「DiorとETROかな？」

「完璧すぎて胸がいっぱいです」「スーツ姿最高」「スタイルおばけ」「爆ビジュありがとう」「2人のスーツ姿はアツすぎる」とコメントが続々と寄せられていた。