ローマで中田英寿と同僚だったモンテッラ、現在はトルコ監督

サッカーの北中米ワールドカップは13日（日本時間14日）、カナダ・バンクーバーでC組の1次リーグが行われ、オーストラリアがトルコに2-0で勝利した。敗れたトルコのベンチにいた色気香るイケメンに、日本のファンが驚きの声を上げている。

トルコを率いるのは51歳になったイタリア人のヴィンチェンツォ・モンテッラ監督。現役時代はセリエAを中心にプレーし、ローマでは中田英寿の同僚だった。2000-01シーズンにはリーグ優勝も味わっている。この試合は日本の地上波でもテレビ中継。映し出された懐かしの顔に、X上にはファンのコメントが並んだ。

「今大会大注目イケメン監督」

「こんな雰囲気だったっけ インテリいけおじやん」

「ゴール後の飛行機パフォーマンス、好きだったなぁ」

「ASローマでヒデの同僚だったモンテッラも51歳なのね」

「現役時代を知っている人が監督になる、時の流れを感じます」

モンテッラは2009年に現役を退いてからはACミランなどで監督を務め、2023年からトルコ代表を率いている。



（THE ANSWER編集部）