◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ オリックス３ｘ―２阪神（１４日・京セラドーム大阪）

杉沢龍外野手が４打数２安打１打点の活躍で、チームのサヨナラ勝利に貢献した。

１点ビハインドの４回２死一、三塁。フルカウントから相手先発・西勇の変化球を右前へ運ぶ同点打。「（６球目の）ファウルで外を意識しすぎて流れてたのを修正できたのが１本につながったのじゃないかな」と冷静に振り返った。７回にも二塁打を放ち、存在感を示した。

プロ４年目の今季は自身初の開幕１軍入り。６試合で打率３割８分５厘をマークしていたが、４月１４日の西武戦（京セラドーム大阪）で死球を受け、「右尺骨遠位端骨折」で離脱を余儀なくされた。「ずっと試合を見ていたので頭の整理はしっかりできていた」。その言葉通り、１軍復帰後も約２か月間のブランクを感じさせない活躍を見せた。

そんな杉沢の野球への姿勢に大きく影響を与えているのは、前日の６月１３日に十七回忌を迎えたプロレスラーの三沢光晴さんだという。「あの人は、けがをしても休まなかった。そういう強い人になりたい」。小学生時代に憧れを持ち、今も毎日試合の動画を見るほどの大ファン。会ったことのないレジェンドから受けた影響は野球人生の原点の一つとなっている。