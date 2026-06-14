BTSが12日と13日に韓国・釜山のアジアド主競技場で＜BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN＞を開催し、約11万人を動員した。

◆ライブ写真

この公演はGlobal Superfan Platform「Weverse」を通じたオンラインストリーミングも実施され191の国と地域の視聴者が参加した。BTSのデビュー日である6月13日には、世界中の映画館でライブビューイングも実施された。

今回の釜山公演ではThe 5th Album ‘ARIRANG’の収録曲「NORMAL」の韓国語バージョンが初披露され、爆発的な反響を呼んだ。また「One More Night」のステージもここで初披露された。また大型スタジアムを爽快に彩るステージ効果も印象的だった。「Body to Body」と「Butter」では、ウォーターキャノンが爽快に炸裂し、「IDOL」では、メンバーが約50人のダンサーと共にスタジアムのトラックを巡り、スタジアム全体をステージにした。

BTSはコンサートの終盤に釜山への特別な感想を述べた。「故郷に来て誕生日を迎え、みなさんと一緒に歌うこの瞬間は本当に意義深く美しい。皆さんがいてくれたからこそ、13年間という長い時間をうまく乗り越えられたのではないかと思う。僕たちも長くARMY（ファンダム名）のみなさんと音楽をやっていきたい。絶対に今日を忘れない。ここにだけ存在する貴重な感情を存分に感じて楽しんでいただければと思う」と心からの思いを伝えた。 観客はデビュー13周年を祝うバースデーソングを歌い、雰囲気をさらに盛り上げた。 最後の曲「Into the Sun」と共に、華やかな花火が打ち上げられ、祭典のフィナーレを飾った。

また、釜山公演に合わせて大型都市祭典＜BTS THE CITY ARIRANG - BUSAN＞も開催された。The 5th Album ‘ARIRANG’の物語とメッセージを釜山のランドマークに投影し、街全体を祭りの舞台として再定義した。

「THE CITY」の歓迎は釜山駅から始まった。 来場者を迎える複合イベントスペース兼フォトゾーンの設置や、大型LEDビジョンではミュージックビデオが上映され、釜山に到着した瞬間から祭りの雰囲気を存分に楽しむことができる。海雲台海水浴場の白砂には「KEEP SWIMMING」を形象化した大型の砂像が展示され、記念撮影スポットとして注目を集めた。釜山港前の海には巨大なピクセルアートのオブジェが浮かび、ユニークな見どころを加えている。

1000機のドローンによるドローンショーも開催された。The 5th Album ‘ARIRANG’収録曲やグループのヒット曲に合わせてドローンが一斉に飛び立ち、上空で「HELLO ARMY」の文字や、曲のキービジュアルである泳ぐピクセルアート、航行する帆船、マスクなどを精巧に再現した。 メンバー7人の顔が空に完璧に再現された瞬間、観客の歓声が沸き起こった。

釜山公演を成功裏に終えたBTSは、現地時間26日と27日にスペイン・マドリードでヨーロッパツアーの幕を開ける。スペイン、ベルギー、イギリスなど5都市10公演を開催予定で、チケットは全席ソールドアウトしている。

(P)&(C)BIGHIT MUSIC

◾️5thアルバム『ARIRANG』

韓国発売日：2026年3月20日（金）

日本発売日：2026年3月21日（土） ▼購入サイト

・BTS Weverse Shop

https://go.weverse.io/qt3S/rke18vnp

※本プロジェクトはWeverse Shop内のWeverse Japan国内発送商品が対象になります。

・UNIVERSAL MUSIC STORE

https://umusic.jp/4HkVhaZb

※本アイテムは新サイト(UNIVERSAL MUSIC STORE)にて販売を行います。商品のご購入にあたっては新サイトにおける会員登録/アカウント有効化が必要となりますので、新サイト内特設ページ(上記リンク)に記載の手順に沿って、ご確認をお願いいたします。

・その他CDショップ・オンラインショップ

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関連リンク ◆BTS オフィシャルサイト

◆BTS レーベルサイト

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