女優・奥貫薫が13日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えたばかりの息子と同じ年齢だった時の写真をアップし、反響を呼んでいる。



【写真】圧倒的な輝きを放つ15歳 今ではそっくりな息子が

5月29日に「15年前、息子が産まれたのは、 雨そぼる緑がとてもきれいな朝だった。」と記し、誕生日を祝福していた奥貫。この日の投稿では「15歳になった息子を眺めながら、自分が同じ年の頃のことを思い出す。」と書き出し、自身の15歳当時のショットを添えた。



続けて「大きな夢を持ち、初めて宣材写真を撮ってもらったあの日。」と振り返ると、「心はおどろくほどあの頃のままなのに、ずいぶん遠くまで歩いてきたような気もする。」と心境をつづる。さらに「写真の中の私は息子にそっくりだし。(あ、あの子が私に似てるのか)」と息子が似ていることも明かした。



20年11月21日の投稿で「私のマリッジストーリーも、この春に、夫婦としての関係にピリオドをうちました。」と離婚を報告。当時のインスタには「13年という月日をふりかえれば、愛しい想い出ばかり。私たちの出会いには、意味があった。何より、息子という存在にめぐりあえたことには、感謝しかありません。」と思いがつづられている。



「人生の不思議に思いを馳せながら、スピッツを聴く土曜日の夜。(この曲大好き。そして、恋を人生に置き換えたら、そのまま今の気持ち。)」と続けて、ロックバンド・スピッツの楽曲「不思議」の歌詞の一節を添えて結んだ。



ファンからは「薫ちゃん可愛い！」「ヤングジャンプの頃？」「本当に昔から可愛いよね」「おくちん……高校時代、エンジェルズ……なついです」「龍馬伝の武市半平太の妻役も素敵でした！」「私もこの歌、大好きです」と懐かしむ声や変わらぬ美貌に反応が寄せられていた。



奥貫は1970年生まれ、東京都出身。86年に「ヤングジャンプグランプリ」を受賞。アイドルグループ・エンジェルズのメンバーとして歌手デビュー。97年の映画｢ラヂオの時間｣ で話題に。2010年のNHK大河ドラマ「龍馬伝｣やNHK連続テレビ小説「とと姉ちゃん｣ (16年)などに出演。ドラマや舞台、映画など幅広く活躍している。



（よろず～ニュース編集部）