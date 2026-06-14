プロ野球セ・パ交流戦は14日、各地で6試合が行われました。

交流戦首位のソフトバンクは、ヤクルトの奥川恭伸投手の前に完封負け。1勝2敗でカード負け越しとなりました。2位日本ハムは中日に打ち負け、連勝が9でストップ。上位2チームが敗れた中、3位西武は石井一成選手のソロホームランの1点を守り、巨人に勝利しました。

西武は交流戦セ・リーグ6球団に全カード勝ち越しが決定。ソフトバンクとゲーム差なしの首位に再浮上しました。西武とともに1試合を残す日本ハムは、首位と0.5ゲーム差の3位後退です。首位に立った西武は、雨天中止となっていた6月16日の阪神戦で勝利か引き分けであれば、自力で勝率1位を決めて交流戦優勝が決まります。

またロッテと巨人が10勝6敗2分で貯金4。巨人がセ・リーグ唯一の貯金でした。ここまでパ・リーグ63勝、セ・リーグ38勝(引き分け4)で、パ・リーグが25勝差と圧倒しています。

＜6月14日の交流戦結果＞

◆ヤクルト 4−0 ソフトバンク

勝利【ヤクルト】奥川恭伸(3勝5敗)

敗戦【ソフトバンク】アルメンタ(2敗)

本塁打【ヤクルト】サンタナ12号

◆西武 1−0 巨人

勝利【西武】ワイナンス(2勝1敗)

敗戦【巨人】井上温大(5勝5敗)

セーブ【西武】甲斐野央(1勝2敗4S)

本塁打【西武】石井一成3号

◆中日 9−5 日本ハム

勝利【中日】藤嶋健人(1勝1敗)

敗戦【日本ハム】福谷浩司(1敗)

本塁打【中日】細川成也9号、石川昂弥5号【日本ハム】レイエス13号、大塚瑠晏4号、万波中正13号

◆ロッテ 6−4 DeNA

勝利【ロッテ】小野郁(2勝)

敗戦【DeNA】尾形崇斗(1勝1敗)

セーブ【ロッテ】横山陸人(1敗22S)

本塁打【ロッテ】ソト7、8号、上田希由翔3号、佐藤都志也7号【DeNA】宮下朝陽2号

◆オリックス 3×−2 阪神

勝利【オリックス】吉田輝星(1勝2敗)

敗戦【阪神】ドリス(1勝2敗10S)

◆広島 3−0 楽天勝利【広島】岡本駿(5勝3敗)敗戦【楽天】藤井聖(1勝3敗)セーブ【広島】森浦大輔(2勝2敗7S)本塁打【広島】大盛穂4号