◇第67回宝塚記念 芝2200メートル（2026年6月14日 阪神競馬場）

G1馬5頭が名を連ね、ドリームレースにふさわしいメンバーが覇を競った「宝塚記念」はメイショウタバルが制した。昨年に続く連覇で、ゴールドシップ（2013、2014年）、クロノジェネシス（2020、2021年）に続く史上3頭目の快挙となった。

主な各陣営のコメントは以下の通り。

▼6着ファミリータイム（幸）脚元が悪くなりましたが最後までしっかり走ってくれました。上位に離されましたが、このメンバーでもやれることが分かった。

▼8着ジューンテイク（松山）いいところで折り合いがついて、上手に走ってくれました。豪雨が合うか分からないですが、その中でもよく頑張ってくれました。

▼10着マイネルエンペラー（川田）直前の雨によりこういう競馬を選択して、最後まで頑張ってくれました。

▼11着シンエンペラー（坂井）行きっぷりが悪くて、ついていくのが精いっぱいでした。

▼12着ミクニインスパイア（丹内）初めて強いメンバーと走って、こういう馬場で追走に手間取りましたが、馬にとってはいい経験になりました。

▼13着スティンガーグラス（岩田望）ゲートがあまり速くなくて、最後方からになりましたがリズムを崩さないように走りました。最後は馬のスタミナでぐっと伸びてきました。

▼14着シェイクユアハート（古川吉）タフな馬場になりすぎて最後はバタバタになってしまった。いい経験になると思う。

▼15着ビザンチンドリーム（西村淳）急な天気で1、2コーナーでノメっていたけど最後まで頑張って走ってくれていました。

▼16着ミステリーウェイ（松本）スタートして並びを見てそこからむちゃしてはいけなかったので、切り替えた中でも普通に走ってくれました。ここ何走かに比べたら良かったと思います。

▼17着シュガークン（吉村）馬場もこたえたし、メンバーも強かったです。