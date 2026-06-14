■全国の15日（月）の天気

梅雨前線が北上し、前線上の低気圧が関東の南を進むでしょう。沖縄や奄美は断続的に雨が降り、激しく降る所がありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意が必要です。九州から東海は、朝にかけて雨の降る所がありますが、午後は、中国四国を中心に晴れ間が出るでしょう。関東では昼前後にかけて雨が降る見込みです。また、北日本は、上空に寒気が流れ込むため、局地的に雨雲が発生・発達しやすく、急な雨や雷雨の所がありそうです。お出かけは、雨具があると安心です。

最低気温は20℃前後の所が多く、北海道は15℃くらいでしょう。日中の気温は、西日本で28℃前後の所が多く、ムシムシしそうです。北日本も25℃前後の所が多いでしょう。関東は20℃くらいと朝からほとんど上がらず、ヒンヤリしそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌　　　15℃（±0　6月下旬）
仙台　　　18℃（＋2　6月下旬）
新潟　　　19℃（＋3　6月下旬）
東京都心　17℃（-3　6月上旬）
名古屋　　19℃（-2　平年並み）
大阪　　　19℃（-3　6月上旬）
広島　　　20℃（±0　平年並み）
高知　　　20℃（-1　平年並み）
福岡　　　21℃（-1　6月下旬）
鹿児島　　22℃（-1　6月下旬）
那覇　　　24℃（＋2　6月上旬）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　24℃（-2　7月上旬）
仙台　　　24℃（-2　6月下旬）
新潟　　　27℃（-1　7月上旬）
東京都心　20℃（-7　4月中旬）
名古屋　　26℃（-1　5月下旬）
大阪　　　29℃（＋1　6月下旬）
広島　　　28℃（＋2　6月下旬）
高知　　　27℃（＋1　平年並み）
福岡　　　28℃（＋1　6月下旬）
鹿児島　　27℃（＋3　6月上旬）
那覇　　　27℃（-2　5月中旬）

■全国の週間予報

沖縄は、19日頃まで雨や曇りで、梅雨空が続くでしょう。次の週末は、太平洋高気圧の勢力が強まって晴れ間が出る見込みです。

本州付近は、16日は晴れる所が多く、17日も、東日本や東北で晴れ間が出る見込みです。ただ、九州南部は雨の降る日が続き、18日以降は各地とも雲が多く、西・東日本を中心に傘の出番となるでしょう。