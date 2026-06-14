■全国の15日（月）の天気

梅雨前線が北上し、前線上の低気圧が関東の南を進むでしょう。沖縄や奄美は断続的に雨が降り、激しく降る所がありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意が必要です。九州から東海は、朝にかけて雨の降る所がありますが、午後は、中国四国を中心に晴れ間が出るでしょう。関東では昼前後にかけて雨が降る見込みです。また、北日本は、上空に寒気が流れ込むため、局地的に雨雲が発生・発達しやすく、急な雨や雷雨の所がありそうです。お出かけは、雨具があると安心です。

最低気温は20℃前後の所が多く、北海道は15℃くらいでしょう。日中の気温は、西日本で28℃前後の所が多く、ムシムシしそうです。北日本も25℃前後の所が多いでしょう。関東は20℃くらいと朝からほとんど上がらず、ヒンヤリしそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌 15℃（±0 6月下旬）

仙台 18℃（＋2 6月下旬）

新潟 19℃（＋3 6月下旬）

東京都心 17℃（-3 6月上旬）

名古屋 19℃（-2 平年並み）

大阪 19℃（-3 6月上旬）

広島 20℃（±0 平年並み）

高知 20℃（-1 平年並み）

福岡 21℃（-1 6月下旬）

鹿児島 22℃（-1 6月下旬）

那覇 24℃（＋2 6月上旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 24℃（-2 7月上旬）

仙台 24℃（-2 6月下旬）

新潟 27℃（-1 7月上旬）

東京都心 20℃（-7 4月中旬）

名古屋 26℃（-1 5月下旬）

大阪 29℃（＋1 6月下旬）

広島 28℃（＋2 6月下旬）

高知 27℃（＋1 平年並み）

福岡 28℃（＋1 6月下旬）

鹿児島 27℃（＋3 6月上旬）

那覇 27℃（-2 5月中旬）

■全国の週間予報

沖縄は、19日頃まで雨や曇りで、梅雨空が続くでしょう。次の週末は、太平洋高気圧の勢力が強まって晴れ間が出る見込みです。

本州付近は、16日は晴れる所が多く、17日も、東日本や東北で晴れ間が出る見込みです。ただ、九州南部は雨の降る日が続き、18日以降は各地とも雲が多く、西・東日本を中心に傘の出番となるでしょう。