◇日本カーリング選手権大会 横浜2026 決勝 SC軽井沢クラブ7-6北海道銀行(14日、横浜BUNTAI)

女子決勝では北海道銀行がSC軽井沢クラブに2点リードの最終10エンドで3点のビッグエンドをつくられ、優勝を逃しました。

北海道銀行は前日の準決勝で前回優勝のフォルティウスに勝利。10-6で退けました。

決勝は、1エンドから2点を先行した北海道銀行が、9エンドを終えて6-4とリード。しかし、先攻で迎えた10エンド、スキップの仁平美来選手の最終ストーンは、自身のストーンに当て相手の中央にあるストーンはじき出したいところでしたが、無情のスルー。仁平選手は顔を両手でふさぎます。直後、後攻のSC軽井沢クラブが冷静にドローを決めて、3点のビッグエンドをつくられ、決着となりました。

仁平選手は優勝したSC軽井沢クラブと握手をしたあとに、リンク上に泣き崩れるように倒れ込みます。仲間たちが肩を抱き、なぐさめる様子がありました。北海道銀行は3大会連続であと一歩届かず準優勝で大会を終えています。

今大会は、2030年に行われるフランスアルプスオリンピックの日本代表決定戦への切符を懸けた戦い。優勝したSC軽井沢クラブが日本代表決定戦への切符をつかみました。