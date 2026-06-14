6月14日、函館競馬場で行われた9R・八雲特別（3歳上1勝クラス・芝1800m）は、横山和生騎乗の1番人気、モンローウォーク（牝3・栗東・上村洋行）が快勝した。2馬身差の2着に2番人気のドッグウッド（牡3・美浦・斎藤誠）、3着にナムラヒナギク（牝3・栗東・大橋勇樹）が入った。勝ちタイムは1:47.8（良）。

横山和生騎乗の1番人気、モンローウォークが約10ヶ月ぶりの実戦を快勝し、デビュー2連勝を飾った。馬体重はプラス22kgと大幅に増えていたが、成長を感じさせる馬体で断然の支持を集めた。レースでは好位でスムーズに流れに乗り、直線では余力十分の手応えからあっさり抜け出し。後続を寄せ付けない完勝で、長期休養明けの不安を一蹴した。今後がますます楽しみになる勝ちっぷりだった。

モンローウォーク 2戦2勝

（牝3・栗東・上村洋行）

父：キズナ

母：アンフィトリテ2

母父：Sebring

馬主：エムズレーシング

生産者：ノーザンファーム