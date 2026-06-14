6月14日、函館競馬場で行われた8R・3歳上1勝クラス（芝1200m）は、小林美駒騎乗の3番人気、シーグルロス（牝3・美浦・尾形和幸）が勝利した。3/4馬身差の2着にシュークリーム（牝5・栗東・西村真幸）、3着に1番人気のプリンセスモコ（牝3・栗東・藤原英昭）が入った。勝ちタイムは1:07.7（良）。

【函館3R】ファインニードルの半妹・ライトニングロッドが鮮やか逃げ切りV

2番人気で横山和生騎乗、フロウアンドライム（牡4・美浦・大和田成）は、6着敗退。

軽量50kgを活かす

小林美駒騎乗の3番人気、シーグルロスが逃げ切り勝ちを決め、同騎手は今年19勝目をマークした。レースではスタートから主導権を握ると、前半はじっくりとペースをコントロール。マイペースの逃げに持ち込み、隊列を引っ張った。1馬身ほどのリードを保ったまま直線へ向くと、軽量50kgも味方に最後まで脚色は衰えず、そのまま鮮やかに逃げ切り。後続の追撃を封じ、嬉しい勝利を飾った。

シーグルロス 10戦2勝

（牝3・美浦・尾形和幸）

父：フィレンツェファイア

母：ディヴァインクレア

母父：ディープインパクト

馬主：伊藤正樹

生産者：土田農場