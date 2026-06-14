サッカー米国代表の人気が、これまでにないほど高まっている。

北中米Ｗ杯グループＤ初戦（１２日＝日本時間１３日、米国・ロサンゼルス）、米国はパラグアイに４―１で快勝。ＳｏＦｉスタジアムには７万人を超える大観衆が集まった。米放送局「ＦＯＸスポーツ」は「この試合が『米国の英語放送の歴史において、最も視聴された米国代表のＦＩＦＡ男子Ｗ杯中継』となり、驚異の１５９８万６０００人の平均視聴者数を記録した。瞬間最高視聴者数は１８８６万人に達した」と発表した。

前回大会と比較しても「２０２２年カタールＷ杯のグループステージ初戦、ウェールズ戦の米国内の平均視聴者数は約１１７０万人だった。今回の視聴者数は実に１０６％もの爆発的な増加を記録したことになる」と、注目度が高まっていると伝えた。

さらに同メディアは「ＮＢＡファイナル第１戦（４日）の平均視聴者数は１６００万人をわずかに超える程度だった。つまり、サッカー代表は今、米国で最も大きなスポーツイベントの数字に肉薄した。地元開催とはいえ、サッカーの試合としては極めて印象的な偉業だ」と、米国４大スポーツの１つであるプロバスケットボールにも引けを取らない視聴者数だったことを強調した。

勢いに乗る米国代表は次戦（１９日＝日本時間２０日、米国・シアトル）、同じく白星発進となったオーストラリア代表と対戦する。