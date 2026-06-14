◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル、重）

上半期Ｇ１を締めくくるグランプリが１８頭で争われ、２番人気のメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）が勝利。直前のゲリラ豪雨で馬場が良から一気に重に。そんな状況にもかかわらず、昨年に続く連覇を見事に達成した。

武豊騎手は１９８９年イナリワン、９３年メジロマックイーン、９７年マーベラスサンデー、０６年ディープインパクト、昨年のメイショウタバルに続く春のグランプリ６勝目。自身の持つ最多記録を更新した。また、先週の安田記念（シックスペンス）で成し遂げた自身の史上最年長Ｇ１勝利（５７歳２か月２４日）を再び塗り替え「ようやくピークが来ました」と笑いを誘った。勝ちタイムは２分１２秒１。

三嶋牧場・三嶋健一郎取締役「レースまで（雨は）降らないと思っていたんですけどね。ギリギリで土砂降りになって驚きました。（武豊）ジョッキーも『降ってくれてもいい』というような話をされていましたし、タバルにとってはプラスになってくれるかなと思って見ていました。いいペースで運んで、最後は首差。素晴らしいジョッキーに感謝です。逃げなくても、あの位置でも折り合って馬も落ち着いていましたし、調教もうまくいったんだと思います。恵みの雨でしたね」

「去年は（松本好雄）会長がいらっしゃって、今年は（息子の好隆）社長に代わられて、連覇できてうれしかったです。社長ともフランスに行こうという雰囲気にはなっています。このメンバーで勝ってくれたので、胸を張って（凱旋門賞挑戦）ですね。（母のメイショウツバクロは）ゴールドシップの子供を受胎中で、来年２月前半に出産予定です」