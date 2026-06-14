「美少女戦士セーラームーン」の体験型シアター「美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-」の公式Xが14日に更新。出演者の体調不良を発表した。

「Team Silver Moon スーパーセーラーちびムーン／ちびうさ役 西條妃華さんにつきまして、体調不良のため、6月15日（月）13:30公演、19:30公演の出演を取りやめさせていただくことになりました」と報告。「つきましては、当該公演は、Team Gold Moon スーパーセーラーちびムーン／ちびうさ役 中村茉稟さんが出演いたします」と代役についても明かした。

「公演を楽しみにお待ちいただいておりましたお客様に、ご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、ならびに直前の発表となりましたことを深くお詫び申し上げます」と陳謝しつつ「なお、この度の出演変更に伴う公演実施につきましては、チケットの払い戻し対応は行いませんので、ご了承いただけますようお願いいたします」とコメント。

「公演を楽しみにしてくださっている皆様にはご心配、ご迷惑おかけいたしますことを重ねてお詫びすると共に、ご理解をいただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます」とした。